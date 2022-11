Régis BACHER

Depuis 20 ans j'exerce dans le marketing.

Stratégique mais également opérationnel, notamment en email marketing.



J'ai créé puis vendu ou planté plusieurs boîtes / projets.

Au delà de la casquette d'entrepreneur, j'ai eu plusieurs casquettes dans mon parcours : e-commercant, directeur marketing, lanceur de projet, prof, speaker, consultant, organisateur d'event et adjoint au maire.



Pour en savoir plus, le mieux c'est de faire un petit tour ici

https://www.regisbacher.com/qui



C'est là que c'est le plus à jour.

Vous y trouverez aussi les moyens les plus simples pour me suivre (newsletter) ou me contacter (email).