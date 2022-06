Régis BLANCHON

Ingénieur en Systèmes d’Information, j’ai plus de 10 ans d’expérience dans les services informatiques.

Toujours au près des utilisateurs et clients, que ce soit dans les infrastructures de stockage SAN ou pour des modules SAP, j’ai fourni tout au long de mon parcours des services professionnels de haute qualité dans le support, les déploiements, les formations ou le conseil.



Je parle français, anglais, espagnol et chinois et ai une forte compréhension des contextes internationaux, en particulier avec la Chine.

Curieux, volontaire et avec une grande facilité d’adaptation je suis prêt pour des nouveaux défis.



Mes compétences :

Support

Stockage

Avant-vente

International

Service

JAVA

MySQL

UNIX

Linux

SAP SRM

Communication

Chinois