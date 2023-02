Régis LABASSE

Depuis de nombreuses années dans une activité de conception de produits industriels, j'encadre une équipe de 5 personnes dans la recherche de solutions innovantes et intéressantes pour une entreprise de production de sièges.

Esprit curieux et rigoureux, très à l'aise dans tout ce qui est nouveau et qui demande beaucoup d'imagination et d'esprit pratique.

Privilégie l'esprit d'équipe et l'entente dans un groupe.



Mes compétences :

autonome

Esprit d'équipe

Initiative

Inventif

Organisé

RIGOUREUX

Sociable

SolidWorks