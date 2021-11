Regis MAYEUL

Madame, Monsieur,



Après 16 années passées dans la restauration, je suis, aujourdhui, en recherche d'un poste de responsable économat ou responsable logistique en restauration.

Actuellement sur un poste déconome sur Arcueil depuis novembre 2014 (groupe Api-Restauration puis Sodexo défense depuis le 5 décembre 2016), je moccupe seul de toute la partie concernant léconomat (épicerie, viandes, poissons, charcuteries, fruits et légumes, boissons, produits surgelés, produits pâtisseries, crèmerie, produits dentretiens, matériels jetables) sur un site qui réalise en moyenne 1300 couverts par jour.

Comme vous pourrez le constater sur mon CV, mes missions sont assez variées. Je madapte facilement aux nouvelles méthodes de travail et mon savoir-faire (de par cette expérience et de par mes précédentes expériences en restauration) me permet dorganiser et de gérer léconomat de la meilleure manière quil soit afin de faciliter le travail de chaque membre de léquipe et ce, en respectant les normes HACCP (rotation des dlc à chaque nouvelle livraison, pas ou peu de carton ou plastique dans les différents lieux de stockage, dlc ou intitulé du produit noté sur emballage, respect de létiquetage des produits en décongélations, surveillance régulière des DLC et DLUO pour éviter les pertes et mise en avant des produits à passer rapidement )

Très exigent avec moi-même et avec mon travail, je ne peux concevoir que les lieux de stockage ne soient pas correctement rangés et quils ne correspondent pas à un économat digne de ce nom. Je surveille également de très près les quantités commandées par rapport aux besoins.

Je suis également à laise avec les outils informatiques

Vous remerciant de lintérêt que vous porterez à ma candidature, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer lors dun rendez-vous à votre convenance et vous prie dagréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Mr Mayeul Régis