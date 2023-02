Rel Edoël EDOEL MÉDICAL NKAYI (GANGA EMMANUEL )

Neuropsychiatre GANGA Superviseur Chef de Centre du Cabinet Médical Edoël est situé au 125 rue Nzaou-Kayes sur l'avenue Marien Ngouabi.Nkayi Congo Brazzaville.Contacts téléphoniques: (+242)066711142/ (+242)055702772, est un centre Neuropsychiatrique, il prend en charge des malades mentaux, il intervient aux conseils matrimoniaux et il mène la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, il donne l'initiation sur le développement personnel, il encadre les jeunes à se prendre en charge.

Le Cabinet Médical Edoël est une succursale de l'ONG, Cercle de Réflexion pour le Développement Communautaire, agréer par le ministère de l'Intérieur sous le numéro: 066/02/MISAT/DGAT/DOR/SAG. Détenteur d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République et le cercle de réflexion pour le développement communautaire signé par le ministre de la santé.