Rémi CARCÉLÈS

Doctorant en science politique sur la transposition des conflits nationaux en contexte migratoire, par l'étude des militantismes turcs, kurdes, et arméniens en France, à l'Université d'Aix-Marseille (AMU).



Chargé de Travaux Dirigés en Introduction à la Science Politique et en Relations Internationales, à l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) d'Aix-en-Provence.



Diplômé de Sciences Po Grenoble (2019) avec le Master "Intégration et Mutations en Méditerranée & au Moyen-Orient", Label "Méthodologie de la recherche" ; puis de Sciences Po Aix (2020) avec le Master "Dynamiques Politiques & Mutations des Sociétés", option "Expertise Politique Comparée".



Premières expériences professionnelles dans la recherche en 2019 lors d'un stage d'assistant de recherche auprès du spécialiste de la Turquie Gérard Groc à l'Institut de Recherches et d'Etudes des Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM) d'Aix-en-Provence, suivi d'un été en tant que rédacteur-contributeur pour le site des Clés du Moyen-Orient et d'une année en tant chargé de la valorisation scientifique pour le blog des Carnets Hypothèses de Sciences-Po Aix.