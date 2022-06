Rémi CONTE

Depuis mon plus jeune âge, mes activités et mes études sont axées dans le domaine marin et littoral renforçant ainsi ma volonté de protéger ces milieux.

Après une Licence en Océanographie biologique à Aix-Marseille Université, je suis actuellement en Master 2 Eau et Littoral à la faculté des Sciences de Montpellier et certifié Plongeur Professionnel Classe I Mention B



Mes diverses expériences à la Reserve Naturelle marine de Cerbère banyuls, à l'Observatoire Océanologique de Banyuls, à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie, au Parc National des Calanques en passant par le bénévolat en association de plongée m'a permis de participer activement à la protection des littoraux et des mers



Aujourd'hui je souhaite travailler sur les méthodes de gestion et de protection des écosystèmes marins et littoraux



N'hésitez pas à me contacter.

remi.conte1@gmail.com