Rémi DUGRAIN

Ingénieur projet et études mécaniques.



Objectif professionnel :



Fort dune expertise en mécanique en particulier dans les domaines de la machine-outil et de la machine spéciale, ainsi que dune bonne maîtrise dans la mise en place et la gestion déquipes projets de 5 à 10 personnes, je souhaite à présent mettre mes compétences au service dun projet tourné vers léconomie durable et la préservation des ressources.



Compétences :



Gestion de projets

Recherche et développement mécanique

Machine-outil, machine spéciale

Mécatronique

Industrie des procédés



Expérience :



2018-présent : Citius Engineering

Service Ingénierie :

Chef de projet

Responsable de lots mécaniques

Conduites de projets complets

Ingénieur détudes



Réalisations notables :



2020 : Chef de projet, mise à niveau dune unité de production de feuilles de cuivre (Circuit Foil Luxembourg, industrie des procédés).

2019-2020 : Conception dun système de stockage mécanique de lénergie par roue dinertie dune capacité de 90MJ pour Alstom et Infrabel, en collaboration avec LUC Louvain et Ateliers de la Meuse. Projet en cours.

2018-2020 : Pilotage de la rénovation des éléments roulants du plan incliné de Ronquières pour le bureau Greisch et le SP Wallonie. Diagnostic, proposition de solutions innovantes, réalisation du dossier technique de mise à niveau.



2008-2018 : PMC Colinet

Mission pour Engiconcept puis Citius Engineering

Bureau détudes mécaniques : Ingénieur détudes et projets

Conception et développement de machine-outils :

tours à fileter pour le secteur p