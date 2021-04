Rémi GAUBERT

Web-atrio recrute des consultants développeurs : http://www.web-atrio.com/SSII/Emploi-Paris-Toulouse.php

Envoyez nous votre CV à recrutement@web-atrio.com.



Responsable projets et co-fondateur de Web-atrio, société spécialisée dans les solutions logicielles et les applications en ligne : http://www.web-atrio.com

Web-atrio est le regroupement de passionnés de développement d'applications web et logiciels aux compétences complémentaires.



Notre équipe dexperts vous propose un accompagnement permanent dans lévolution de votre projet.



Nos spécialités concernent des technologies complexes et variées : Java, JEE, C#, ASP .NET, C, C++, MySql, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, PHP, JavaScript (Ajax, jQuery), CSS3, HTML5, XML ...