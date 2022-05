Actuellement tres impliqué et motivé par mon job, impossible d'obtenir une remuneration correcte

. Je me suis forgé une véritable experience technique dans le monde de l'ingenierie agroalimentaire au fur et à mesure des projets et années.

J'ai aussi une bonne connaissance du process "extrusion agroalimentaire".

Je suis donc à la recherche d'un nouveau poste avec de veritables challenges.



Mes compétences :

Achats techniques

Gestion de projet

Conception mécanique

Automatisme

Electrotechnique