Rémi KERRIEN

Organisé, proactif, ayant l'esprit d'équipe et le sens du service, je veux participer à l'équilibre entre l'offre et la demande, dans une perspective de gestion durable des ressources. Je suis curieux, aimant comprendre les process et motivé par les possibilités d'amélioration continue. Tout en restant dans un cadre défini d'objectifs collectifs et individuels, je pense qu'il est utile et pertinent de chercher à élargir les horizons pour apporter à mon équipe et à mon service.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer mon sens du relationnel et de l'organisation par la réalisation de missions opérationnelles.

Aussi, grâce à la réalisation de différents projets j'apprends tous les jours à travailler de manière autonome et à développer mon esprit d'analyse afin de pouvoir faire des recommandations utiles et pertinentes.