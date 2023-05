Bienvenue,



Ingénieur de formation, j’ai acquis mon expérience en systèmes d’informations en tant que responsable de service et acteur du changement. J'accompagne aujourd'hui les clients pour que leur informatique soit un gage de satisfaction. J’aide les directions et services informatiques à comprendre les besoins et les usages et à maîtriser leur implémentation grâce à des méthodes pragmatiques, agiles et adaptatives.



Rémi Porcedda

www.revc-conseil.fr



Mes compétences :

Architecte SI

Chef de projets

Audit

Intégration de solutions

Divalto

Accompagnement du changement

Gestion

Conseil

Informatique

Échange de données informatisé

Ingénierie

Production

Chef de projet

SAP

SQL