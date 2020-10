Rémi PREUX

En tant que contrôleur technique j'ai assisté de nombreux maîtres d'ouvrage dans le public ou le privé afin de mener à bien leur projet de construction. J'ai notamment participé à l'élaboration de nombreux projets en phase conception avec architectes, maîtres d'œuvre et bureaux d'étude, et contribué à la bonne réalisation du projet dans l'exécution et la réception du projet lors de la commission de sécurité autorisant l'ouverture de l'établissement. Le programme de travaux sur lequel je suis intervenu est varié. Depuis ma prise de poste, j'ai eu la chance de participer à des projets d'envergure tels que des plateformes logistiques classées ICPE, des grands magasins, écoles maternelles et collèges, ou encore tout type d'habitation (collective ou individuelle), des station d'épuration, des locaux de bureaux, etc.

L'aspect technique de mon poste touchant à la fois la structure du bâtiment (existante ou neuve), la sécurité incendie, l'adaptation des normes handicapées, la vérification du fonctionnement des installations, l'acoustique, la thermique ou encore le parasismique, j'ai pu perfectionner ma technique dans chaque domaine afin de pouvoir répondre aux besoins des maîtres d'ouvrage.

Dans le cadre de mon métier de contrôleur technique, j'intervenais , auprès des promoteurs, en tant que Vérificateur en phase conception au titre du droit d'usage de la marque NF Logement et NF Logement démarche HQE. Aujourd'hui, je continue cette démarche en suivant les différentes évolutions de CERQUAL et j'interviens dorénavant en tant qu'évaluateur Construction NF Habitat et NF Habitat HQE.





Mes compétences :

BTP

AutoCAD

Contrôle technique

Bâtiment

Bim