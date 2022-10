Rémi RÉMI RIOU (RIOU)

Résolument passionné dans la direction de multiples transformations vers une croissance rentable au sein de sociétés cotées dans les secteurs de la fabrication et de l'ingénierie (automobile, ferroviaire, produits de grande consommation, pétrole et gaz, aérospatial, industriel) | Impact accru soutenu par une expertise diversifiée (CFO, Directeur Général, Vice-président des Talents Groupe) | Exécution de transformations pour latteinte de la performance au cours de nombreux cycles industriels (start-up, optimisation de loutil industriel, restructuration, croissance accélérée de parts de marché, cycles complets de fusions et acquisitions, innovation, numérisation) | Multiples postes à linternational: Europe, Amérique du Nord et du Sud | Master en Finance, Global Executive MBA, CHRO programme exécutif | Membre de conseil d'administration | Meneur déterminé et résilient | Servant Leadership | Stratégique et leader de terrain | Polyglotte & culturellement agile |