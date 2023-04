Rémi SASSELLA

Bonjour,



J'ai débuté l'électronique bien avant les études d'ingénieur. Je possède une réelle expérience pratique du développement de systèmes et de sous ensembles radio fréquences de 0 à 40 Ghz.



J'ai du m'adapter à des secteurs aussi divers que ceux du grand public, de l'automobile, du militaire et du spatial.



Je suis toujours curieux et j'aime accroitre mes connaissances sur de nouveaux sujets techniques, ou moins techniques.



J'aime l'échange et la complémentarité des connaissances qui débouchent sur un produit d'envergure.



Je souhaite continuer à travailler sur des sujets radio fréquences.



Mes compétences :

Electronique

Gestion de projet

Radio frequence

Hyper frequence