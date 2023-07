Rémi WINCKLER

Après diverses missions effectuées dans le domaine de la distribution (Carrefour et Enseignes U) en tant que technicien de maintenance informatique, j'ai suivi et validé une formation complémentaire de "Technicien gestionnaire systèmes et réseaux" au centre AP Formation de Toulouse.

Une préparation aux certifications Microsoft MCSA server 2012R2 m'a permis de valider la MCT 70-410.

Disponible depuis Septembre, je recherche un emploi en tant que technicien dans le domaine systèmes et réseaux.



Mes compétences :

Installer et administrer la virtualisation

Installer et administrer la sécurité

Administrer un domaine Active Directory

Administrer la messagerie exchange 2010 et 2013

GLPI OCS (Gestion libre de Parc Informatique

Installer et administrer les accès distants

Installer et administrer les réseaux TCP/IP

Installer et administrer la haute disponibilité

LAMP (Linux Apache MySql et Php)

Installer et administrer server 2003 2008R2 2012

partager répertoires et imprimantes avec Samba