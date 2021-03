Rémy DE LAFORCADE

Bonjour, bienvenue sur mon profil.



Etudiant à l'ECAM Lyon, Art&Métier. Ma formation dans le domaine de l'ingénierie et ma curiosité personelle pour l'aéronautique et le l'automobile m'ont permis d'acquérir des compétences variées à la fois techniques,technologiques, linguistiques ou managériales.



Particulièrement intéressé par les secteurs de l'innovation où les sciences des matériaux & énergies occupent une place cruciale. J'aimerai poursuivre ma carrière professionnelle en Bureau d'étude dans les secteurs du transport afin de lié cause environnementale et besoins économiques/humains.