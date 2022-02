Rémy HERREBRECHT

Ingénieur généraliste, je suis Responsable de Projets depuis 2008 et jai principalement travaillé sur la fourniture dateliers de productions clés en main destinés à de grands groupes pharmaceutiques internationaux.



Habitué à gérer des projets supérieurs à 10M€, cadrés par de nombreuses procédures et un niveau de qualité exigeant, je dirige et coordonne des équipes projets qui sont de véritables échantillonnages de tous les services de lentreprise ; avec comme objectif de répondre au mieux aux exigences des clients tout en optimisant les budgets et en suivant les plannings.



Mes clients et mes fournisseurs sont de nationalités diverses, ce qui a développé mon anglais et mon ouverture au multi-culturisme.



Jai des facilités avec linformatique, je suis à laise avec les outils de bureautique destinés à la gestion de projets, tel quOffice 365 et MS Project.



Jaime travailler en équipe, partager les connaissances et aider mes collaborateurs afin doptimiser les tâches et faciliter leur accomplissement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Office 365

Microsoft Project

Travail en équipe