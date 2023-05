FRANCAIS



Pour faire court, voici en quelques lignes l’expertise que j’ai pu développer au cours de ma carrière :



MANAGER

Créer, recruter, former, développer et manager des équipes pluridisciplinaires, multi sites et multiculturelles

Créer, manager et professionnaliser une fonction achats ou supply chain en mode matriciel sur plusieurs sites et pays

Auditer l’ensemble de la chaine logistique, mettre en place une organisation achats et supply chain adaptée

Définir une politique achat ou supply chain, décliner les stratégies associées et apporter le soutien tactique nécessaire

Créer & homogénéiser des procédures et des processus achats et supply chain

Créer & suivre KPI, indicateurs et tableaux de bord, mettre en place SAP (modules achats et approvisionnement) et le MRP

Réorganiser les flux dans un souci d’amélioration du taux de service, de l’optimisation des stocks et de l’amélioration du BFR

Gestion de la fermeture d’un site en tant que membre du comité de direction et pour la partie achats et supply chain

Gestion des projets du groupe, développement du mode projet dans le groupe



ACHETER

Analyser un portefeuille achats sur plusieurs sites,

Maitriser, former et manager l’ensemble des outils achats,

Générer des synergies intersites & internationales,

Réorganiser, rationaliser et internationaliser un panel fournisseur,

Globaliser des familles au niveau d’un groupe,

Analyser en make or buy, externaliser et (re/out) sourcing LCC (Chine, Europe du sud et de l’Est, Afrique du nord)

Générer des gains récurrents ou non à cours, moyen et long terme

Améliorer le besoin en fond de roulement et les délais de paiement fournisseurs



Pour faire long et connaitre toute l’histoire et savoir ce qu’il y dans ma boite à outils, je vous invite à me contacter.





Mes compétences :

Optimisation des coûts

Sourcing

Management

Rationalisation des processus et des coûts

Achats

Achat

Acheteur

Buyer

Purchasing

Procurement