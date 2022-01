Rémy MAGIC HOME SERVICE (SAHAKIAN )

Magic Home Service est spécialisé en application de peintures traditionnelles, à effets décoratifs, pose de Staff, cornières et projection à l'Airless (mécanique et sans air), d'enduits et de peinture.(Gains de temps et finition haut de gamme)



Passionné de décoration intérieure et au delà du résultat exceptionnel de chaque finition lors des réceptions de chantiers, Magic Home Service intervient et rénove une maison en moyenne, en 10 jours



À propos de Magic Home Service:



Prestations soignées, rapides et effectuées avec beaucoup de minutie, pour finition haut de gamme.



Magic Home, à votre service!



Mes compétences :

Spécialisé en rénovation dintérieur

Chiffrage des chantiers

Suivi de chantiers

Réalisation de devis

Peinture

Décoration

Développement commercial

Coordination travaux

Momento

Neuf

Rénovation et gestion

Maisons, résidences, appartements