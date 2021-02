Rémy SOLNAIS

Compétences :

- Emailing, et campagne digitale

- Drupal 7 (développement de modules spécifiques, paramétrages, configuration)

- PHP 5, objet et modèle MVC

- MySQL 4-5

- HTML/CSS

- JavaScript/jQuery

- Photoshop/Illustrator

- Administration réseau (Serveur : windows 2k3/2k8, Debian 4/5/6, Postfix-apache et autres gestion de serveur Web/mail [mise en place de raid/backup sous linux])

- Rédaction et cahier des charges fonctionnels et techniques (Merise/UML)

- Gestion de projets

- Utilisation/développement plateforme NEOLANE



Mes compétences :

PHP5

JavaScript

Drupal

MySQL

JQuery

Neolane emailing

Neolane Développement

Analyse

Recherche