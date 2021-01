Bonjour, je suis Rémy TEA. J'ai accumulé diverses expériences dans divers secteurs tels que la distribution, la banque, le médical et la santé, l'association, les centres d'appels et l'énergie. J'ai acquis mes compétences et emmagasiné ces expériences en France et au Canada en milieu anglophone (plus particulièrement dans l'Ontario). Si mon profil vous intéresse et vous intrigue, je vous invite à me contacter pour obtenir des informations complémentaires. Si vous me reconnaissez, faites-moi signe. Cordialement vôtre. Rémy TEA



Mes compétences :

Relation clientèle

Saisie de données

Archivage

Logiciels

Gestion des appels

Base de données