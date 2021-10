Artiste 3D, enthousiaste et créatif, résidant à Toulouse, dans le sud de la France.

Je suis freelance depuis juillet 2014, specialisé dans l'illustration 3D.



Les services que je propose:

> Création dillustrations 3D semi-réalistes ( publicités, personnages, décors,.. )

> Création dillustrations 2D style BD, presse, ligne claire ou vectorielle.

> Réalisation de mini montages vidéos

> Logos: Création, relooking, vectorisation, modélisations 3D.



Les logiciels que je maitrise:

> Zbrush et Maya pour la modélisation et le rendu 3D

> Photoshop pour les effets post-production

> After Effects pour la création de mini vidéos ( tutoriels, bandes annonces,...)

> Illustrator pour la partie vectorisation



Pour plus de détails sur mes prestations, vous pouvez jeter un coup d'oeil sur mon site (renhoh.com) ou me contacter directement par mail, téléphone ou via les réseaux sociaux.



Je vous souhaite une très bonne journée.

Bien cordialement.

Ren Hoh