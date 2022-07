Renaud BIRK

Intrigué depuis toujours par les sciences, je me suis particulièrement intéressé à l'informatique. Dès l'âge de 8 ans, j'écris mon premier programme informatique. J'ai eu le temps de développer beaucoup de compétences transverses (dont la plupart en autoapprentissage). Dès l'âge de 14 ans, je participe à ma première édition de la BattleDev, puis je participe à d'autres concours notamment Prologin, le concours national d'informatique auquel je me qualifierais deux fois en épreuves régionales, puis en finale. Dernièrement, j'ai obtenu mon diplôme de DUT Informatique commencé en septembre 2020 en étant très bien classé. Le dernier semestre avant l'obtention de ce diplôme comprenait un stage en entreprise de 12 semaines. J'ai effectué ce stage à l'usine Mondelez International de La-Haye-Fouassière au cours duquel j'ai développé un outil de gestion des formules matières premières. L'informatique n'est pas le seul domaine qui m'intéresse, bien que ce soit celui dans lequel j'ai le plus d'expérience. J'affectionne particulièrement la musique. J'ai fait quelques années de piano, puis j'ai commencé récemment le mixage et la production musicale en autoapprentissage. Je suis également pratiquant de musculation.