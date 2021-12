Renaud DE LAUBIER

Avocat depuis 2007, j’ai entamé ma carrière au barreau de Paris en tant que responsable d’un cabinet intervenant principalement en droit public des affaires.

J’ai ensuite intégré l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) fin 2008 en tant que Directeur des contentieux, puis Directeur des Affaires juridiques.

Après 5 années passées au sein du 3ème CHU de France (15.000 agents et médecins, 1er employeur de la région PACA), je reprends la robe d'avocat fin 2013 et intègre le barreau de MARSEILLE.



Mes domaines d'intervention portent, principalement, sur les domaines suivants, au conseil comme au contentieux :

- droit de la SANTÉ / droit MÉDICAL :

enjeux de santé publique (territoires de santé ; parcours de soin / de santé)

relations laboratoires / industriels & professionnels de santé / ordres professionnels

sociétés savantes (conseil, stratégie juridique, défense)

conflits d’intérêts entre professionnels de santé & laboratoires / industriels

contrats d'exercice privilégié / clauses d’exclusivité

contrats d'exercice libéral

recherche biomédicale / brevetabilité du vivant / valorisation de la recherche universitaire

- droit HOSPITALIER

organisation hospitalière et interhospitalière / réseaux de santé

produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux

politique qualité / gestion des risques / sinistralité médicale

responsabilité des PROFESSIONNELS DE SANTÉ

volets médical, pénal, professionnel / ordinal

- réparation du PRÉJUDICE CORPOREL

expertises amiables et judiciaires (indemnisation des différents postes de préjudices)

- droit des COLLECTIVITÉS LOCALES

droit administratif

urbanisme

coopérations entre collectivités locales

- droit de la FONCTION PUBLIQUE (hospitalière / territoriale / étatique)

statut

carrière / discipline

avancement / notation

syndicalisme / droit de grève / dialogue social

harcèlement moral

maladie professionnelle

- droit des MARCHES PUBLICS / CONTRATS PUBLICS

passation

exécution

réponse AMO

- droit des ASSOCIATIONS

- droit ELECTORAL



Mes compétences :

Ressources humaines

Santé

Management

Gestion de projet

Formation

Communication