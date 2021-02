Renaud GREIB

Milieu professionel :



Responsable de site facility management.

Gestion de site sur l'ensemble des tâches liées au FM. (répartition des travaux, devis, projet, relationnel client)



Missions :



- La rédaction du rapport énergétique annuel (eau glacée + chaude + électricité + gaz + fuel)

Lopérationnelle :

- fourniture sans interruption en électricité (DG+UPS, TIER4), eau glacée (2MW en 10/16degres), eau chaude, couloires froids, échangeurs thermiques

- maintenance / réparations sur des systèmes HVAC (planification, utilisation de Planon)

- divers dépannage électrique

- manipulation HT (ring 6.3kV / 20kV)

- câblage automates Siemens (PX)

- optimisation hydraulique/aéraulique

- relationnel avec le client (prise en compte des demandes, suivis de projets, assistance sous-traitant, rapport danomalies, réunion de coordination)

- gestion déquipe



Formation en mesure énergétique.



- Réalisation projet biomasse + cogénération + réseau de chaleur urbain.

- Réalisation projet d'éclairage intelligent basse consommation SMIRT GRID avec télégestion à distance.

- Etude d'une baie internet et d'un réseau de distribution de signal TV.

- Etude de l'électrification d'une Z.A.C.

Connaissances :

- thermique solutions énergétiquement et financièrement viable

- déperditions nouveaux modes de production et de gestion de l'énergie

- économies isolation