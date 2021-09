Mon état d’esprit : penser solutions plutôt que problèmes.



Mon crédo : désapprendre pour mieux apprendre, l’esprit ouvert.



Ma méthode : anticiper et organiser, tout en laissant sa place au hasard, quel que soit le nom qu’on lui donne, pour que la créativité puisse s’exprimer.



Et le tout en musique et avec optimisme, c’est tout de même plus agréable !



Mes compétences :

Créativité

Propriété industrielle

Innovation

Conseil

Gestion de projet

Formation