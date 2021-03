Renaud MARY

Automaticien spécialisé avec 20 ans d'expérience dans divers domaines tels que l'automobile, la fibre optique ou l'agroalimentaire, je suis capable de gérer le cycle complet d'un projet d'automatisme, depuis l'étude et le design jusqu'à la mise en service et la réception définitive.



ÉTUDES & DÉVELOPPEMENT

- Études, spécifications fonctionnelles

- Programmation API & IHM, tests internes

- Mise en service, essais (France & étranger) FAT, SAT

- Documentation (AF, HDS, SDS, manuels opérateur & maintenance, ...)

- Formation utilisateurs & maintenance



CONDUITE DE PROJET

- Gestion de projet, déquipe (4 automaticiens)



APPLICATIONS

- GTB

- TRAITEMENT DE LEAU, CHAUFFERIE

- PHARMACEUTIQUE (lyophilisation, boucle deau purifiée, monitoring de salles blanches)

- AGROALIMENTAIRE (dosage, conditionnement machines FFS)

- TÉLÉCOMMUNICATION (fabrication de fibre optique)

- AUTOMOBILE (système autonome sur chaine de montage)



AUTOMATES

- SIEMENS (S7-300, S7-400, S7-1500, D435)

- SCHNEIDER (M340, M580)

- ROCKWELL (Compact Logix)



IHM/SCADA

- SIEMENS MP370, TP2200

- SCHNEIDER XBT

- ROCKWELL PANEL VIEW +

- B&R POWER PANEL

- PCVUE 32

- NIAGARA 4



ATELIERS LOGICIELS

- TIA Portal, STEP7 Pro, WinCC, Scout

- Logix Designer, RXLogix5000, Factory Talk

- Unity Pro, PL7 Pro, Vijeo Designer

- Microsoft Office Suite + VBA



RÉSEAUX & PROTOCOLES

- PROFIBUS, PROFINET

- MODBUS TCP & RTU

- CAN open, ASI

- RS232/485

- BACNET