René DUMONCEAU

SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLEMES DANS LE DEVELOPPEMENT DE VOTRE SPIRITUALITE, je vous invite à lire cet article https://www.lescheminsdelenergie.com/2021/06/comment-faire-pour-developper-mes-dons-energetiques-et-intuitifs-ainsi-que-ma-spiritualite.html



INITIATEUR et FORMATEUR de techniques de soins d'énergie quantique, ACCOMPAGNATEUR SPIRITUEL



Jai le plaisir davoir initié en 2007, la technique de soins du REIKI VERSEAU dont sont issues les Méthodes RéCIPE (Régénération des Cicatrices Physiques et Emotionnelles) et IESBI (Identification et Evacuation Sensorielle des Blessures Intérieures). Ces techniques énergétiques quantiques sont puissantes, efficaces et faciles à utiliser car elles sont principalement VERBALES. Je les enseigne tant à des débutants qu'aux professionnels de la santé.

MA SPECIALITE



Ma spécialité est le traitement énergétique et émotionnel des conséquences des cicatrices et traumatismes subies par la Femme afin de lui permettre de retrouver pleinement l'usage de sa féminité : épisiotomie, déchirure périnéale, césarienne, abdominoplastie, hystérectomie, mastectomie, avortements (IVG, IVM), fausses-couches, pertes d'embryons, viols, conséquences de violences conjugales ou de violences parentales,..., ainsi que les cicatrices de brûlures, de fractures,.... Les conséquences de l'inceste sur le comportement de la femme, afin de l'aider à améliorer sa relation avec l'homme, en général. Le traitement de la frigidité, par activation énergétique verbale du circuit de ressentis sensuels et sexuels et évacuation des mémoires karmiques perturbantes...



Mon travail est réalisé principalement par des techniques verbales, par webcam, ainsi que par des prestations énergétiques à distance disponibles en plusieurs formules d'abonnements mensuels.



Mes VALEURS sont : Passion - Authenticité - Intégrité - Amour Confiance

Mes ACTIONS préférées sont : Aimer - Guider - Accomplir

Ma DEVISE est : "Au lieu d'attendre que les événements arrivent comme tu le souhaites, crée ton destin et tu seras heureux" (René Dumonceau)



Il est important de préciser que mes pratiques énergétiques ne se substituent pas à la consultation, au diagnostic et à la prescription de traitements relevant de la médecine traditionnelle.



Mes compétences :

Gestion des cicatrices

Gestion du stress

Maïeutique

Identification des facteurs de stress psychiques

Identification des mémoires énergétiques utérines

Sexo Somato Analyse