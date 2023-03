René-Luc AUBRY

Embarqué sur la frégate Tourville dans la marine nationale puis trente-deux années au service de la gendarmerie nationale mont permis dacquérir une expérience à la fois humaine et professionnelle particulièrement riche et variée.



A la tête dunités opérationnelles sur des terrains très divers et parfois sensibles, chef de bureaux en état-major, responsable dans des structures de formation nationale et internationale et enfin évoluant dans un cadre interministériel, mon implication tout au long de ma carrière ma permis de développer des compétences dans les domaines suivants :



- Encadrement (prise de décision en situation normale ou de crise, initiative, gestion de la prestation humaine, qualités relationnelles, fédérer des équipes, coordination) ;

- Etude de dossiers de fond (sens de l'organisation, esprit d'analyse et de synthèse, force de proposition) ;

- Formation (pédagogie, capacité à motiver, animation des réunions) ;

- Engagement opérationnel (disponibilité, réactivité, mobilité, aptitude à travailler en milieu diversifié, esprit d'équipe, sens de lobservation et de l'écoute, faculté d'adaptation).



Une mission exaltante d'information et de formation en Roumanie, véritable ouverture vers lEurope de lEst et ses populations, a confirmé mon goût et mon intérêt pour linternational. Je conserve pour ce pays et sa langue un attachement particulier.



Auditeur à lInstitut dEtudes et de Recherches pour la Sécurité des Entreprises (IERSE) à Paris en 2005, j'ai approfondi ma connaissance du monde des entreprises et intégré la nécessité pour elles de se protéger, dêtre sécurisées, mais aussi de prévoir, d'anticiper, de s'améliorer et par conséquent d'être plus performantes. La gendarmerie nationale sengageant fortement dans la mission « intelligence économique », je me suis impliqué pleinement et avec un vif intérêt en qualité de référent dans la région Bourgogne, et plus particulièrement dans la Nièvre auprès des entreprises locales.



Officier de liaison à la préfectu