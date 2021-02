Réseau Des Profs RNPI

Le Réseau des Profs est le premier réseau dédié au développement de l'activité de professeurs indépendants en France.



Nous proposons une alternative de qualité aux offres actuelles de soutien scolaire:



-aux enseignants qui veulent vivre de l’activité d'enseignant indépendant sur les segments des cours particuliers et des stages collectifs,

-aux familles désireuses de proposer le meilleur de l'enseignement à domicile à leurs enfants.



Pour plus d'informations: www.reseau-des-professeursparticuliers.fr



Mes compétences :

Espagnol

Physique

Mathématiques

Français

Anglais

Pédagogie

Allemand

Chimie

Enseignement

Communication et GRH

Marketing

Management

Philosophie

Ses

Éducation

National

Coaching scolaire