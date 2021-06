Réseaux Informatiques SIRC

SIRC est le spécialiste des réseaux informatiques d'entreprise (audit des réseaux informatiques, câblage, installation et raccordement cuivre et optique, installation audiovisuel, wifi, migration, changement de baie, brassage,...)

Peu importe la difficulté, la zone exigüe ou vos exigence, nos spécialistes sauront trouver les solutions à vos problématiques.



LE CABLAGE AU COEUR DE NOTRE METIER



Nos équipes interviennent depuis de 20 ans sur l'ensemble du réseau local informatique des entreprises, maitrisent et intégrèrent les connaissances et savoirs -faire indispensables au câblage des ces infrastructures : câblage audio, vidéo, informatique cuivre et optique, identification, numérotation et certification de câblage



Nous assurons l'ensemble des ces prestations, mais aussi :

vidéo surveillance, contrôle d'accès, électricité, éclairage, sonorisation, installation scénique