Le Révérend JULES N.NSAHI.

Il est un serviteur de Dieu puissamment oint par le Seigneur pour la destruction des œuvres du diable.

Il dirige depuis plusieurs années, le Centre de Délivrance Talitha Koumi et Pasteur principal de l’Eglise Vie Glorieuse (Yaoundé-Cameroun).

Un centre de résurrection de plusieurs vies brisées et enterrées par les envoûtements, les malédictions, la sorcellerie, les alliances et les autels sataniques.

Le Rév. Jules N.NSAHI est également l'auteur de plusieurs livres dont "La Dimension Profonde de la Délivrance", " Un Vase pour te Libérer" un best-seller porteur d’espoir, "Les Prières d’Envol", "NON aux Dévoreurs de ma Destinée".

Il est connu pour son style d’écriture simple et direct.

C’est avant tout d’amour qu’il nous parle. De cet amour de Dieu qui le pousse à écrire pour édifier les croyants afin qu’ils jouissent de leur héritage en Christ.

Aujourd’hui, le Rév. Jules N.NSAHI voyage à travers le monde pour réveiller le peuple de Dieu et le sensibiliser à la réalité du combat spirituel.



Mes compétences :

Conférencier

Écrivain

International

PASTEUR