Révita Méïse OULE

Jeune femme , passionnée du travail bien fait. Mes diverses expériences professionnelles m'ont permis d'appliquer les connaissances universitaires acquises notamment dans le domaine de la comptabilité,la finance et la gestion des risques. L'utilisation régulière de logiciels tels que Sage Comptabilité, Sage Gestion Commerciale et la tenue de rapports financiers particulierement en Excel ont développé mes compétences informatiques.Travailler dans un environnement bilingue a favorisé l'utilisation courante de l'Anglais. Les différences culturelles ont quant à elles développé mon aisance relationnelle, la gestion des conflits et du stress.



Mes compétences :

Microsoft Word, Excel, Powerpoint

Sage Saari Comptabilité, GESCOM

Audit, Comptabilite Finance et Controle de gestion