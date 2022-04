Revital IBGUI

Jeune Architecte Diplômée d’Etat de l’ENSA Paris Val-de-Seine depuis septembre 2014, je justifie à ce jour de 8 mois d’expérience professionnelle au sein d'une petite agence située à Bonneuil-sur-Marne. Je suis également en cours de finalisation de la formation HMONP à Paris Malaquais.

Depuis décembre 2015, je travaille en petite structure en tant qu’assistante sur des projets variés et à petites échelles, pour une clientèle essentiellement privée.

Aujourd’hui, je reste consciente du chemin qu’il me reste à parcourir, de l’ampleur des notions à maîtriser. Je souhaite poursuivre mon apprentissage de la maîtrise d’œuvre en intégrant une nouvelle équipe, pour me confronter à un ensemble d’autre taille, à de nouvelles visions, et à d’autres pratiques.



Mes compétences :

Archicad

AutoCAD

Office

In Design

Adobe Photoshop

Artlantis

Sketch up