Rêvons LA FRANCE

Denis CERISOLA







Denis CERISOLA a toujours été un acteur engagé dans la vie associative,citoyenne et sociale.



Jeune Chambre Economique et Centre des Jeunes Dirigeants l’ont façonné.



Elu local à 29 ans.



Responsabilité exécutive dans une mulltinationale Anglo-Saxonne avec tout le pragmatisme et le réalisme nécessaire à ce type d’entreprise.



Ensuite multi créations et rachat d’entreprises dans différents secteurs d’activités.



Engagements importants au sein des Ambassadeurs des Apprentis d’Auteuil, des EDC



(Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, composante du MEDEF).



Actif au sein du Réseau Entreprendre. Suivi des travaux de l'nstitut Montaigne.



Directeur Commercial depuis 5 ans dans un Cabinet de Recrutement.



Observateur du monde du travail et guetteur, il est très au fait des drames économiques et personnels que provoquent le chômage.



Proche des jeunes sans emploi et des moins jeunes, il essaie de proposer des solutions concrètes pour développer l’emploi en France.