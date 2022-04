Revue Communication ET ORGANISATION

Fondée en 1991, la revue "Communication & Organisation" est la seule revue scientifique francophone dédiée à la communication des organisations sous toutes leurs formes: entreprises, institutions et associations. Le premier numéro de la revue a été publié en 1992 et sa parution est semestrielle.

Cette publication internationale ouvre ses colonnes à des chercheurs reconnus, à de grandes signatures et de jeunes chercheurs dont on ne sauraient méconnaitre l'apport.



La revue "Communication & Organisation" s'adresse à tous ceux, universitaires, étudiants et praticiens, qui sont soucieux d'approfondir leur réflexion sur la communication des organisations.



