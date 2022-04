Rewalall PARSENNOO

PARSENNOO Rewalall

Marié - 2 enfants

Nationalité: Mauricien

J'ai des expériences dans les domaines d'entretiens ,maintenances, bricolages et la sécurité.

J'ai aussi travaillé comme électricien, mécanicien et peintre.

Ces différentes expériences professionnelle m'ont permis de développer un respect de consignes, une adaptation à différentes equipes ainsi qu'un sens de l'hygiène.

J'ai aussi acquérir des compétences de l'organisation, le contrôle, l'approvisionnement, le rangement et le nettoyage.

Je suis une personne très motivé, responsable, intègre, avec un sens d'observation, d'analyse, travailleur.