Société de Conseil et Ingénierie industrielle, nous accompagnons nos clients dans leurs projets :

- Développement de leurs produits / process

- Optimisation de leur performance industrielle



En 2012, après plusieurs expériences dans différentes structures de Conseil, nous nous lançons à 7 associés dans l’aventure de l’entreprenariat !



Notre objectif

Etre une société de conseil en ingénierie industrielle au plus proche de nos valeurs : respect, esprit d'équipe, satisfaction client.



Notre Leitmotiv

Casser les codes « patron – manager – consultant » pour favoriser la liberté d’expression



Notre Pari

Travailler dans le plaisir et l’épanouissement de chacun



Notre Ambition

Etre un acteur reconnu dans le monde du Conseil pour notre rigueur et la qualité des solutions proposées



Cette performance est portée par une équipe de consultants expérimentés, dynamiques et formés, auxquels nous offrons un environnement motivant.



REXIA Consultants répond aux besoins d'assistance technique

REXIA Solutions répond aux problématiques industrielles en Diagnostic / Conseil / Formation



