Reyda Ait Bougoulla est né le 31 juillet 1978 au sein de la clinique du docteur "Dayab" à "Talborjt" dans la petite ville d'Agadir. Après un bref escale à Tamri dans la ville d'Agadir où les américains trouvaient leur salut à cause de la magie naturelle des plages sauvages les parents de Reyda Ait Bougoulla ont été obligé de se baser à Ouled Teima à 45 km d'Agadir loin du fabuleux Tamri loin lui aussi de 39 km d'Agadir. Ainsi, depuis 1982 jusqu’à aujourd'hui Reyda Ait Bougoulla vécu à Ouled Teima ville centre agricole connu au sud du Maroc. Après une brillante vie scolaire il fut expulsé définitivement du lycée Chefchaouni à cause de ses notes terribles. Mais en l'an 2001 il décrocha son unique baccalauréat car les normes de l'examen du Bac envisagées par l'état Marocain était devenues très difficiles.

A l'université d'Agadir Reyda Ait Bougoulla eu des problèmes de financement alors il se retira à Ouled Teima pour chercher sérieusement à être indépendant. Depuis 2003, Reyda Ait Bougoulla est Écologiste mais tristement, il verra de ses yeux les autochtones anéantir la toute petite forêt de la zone "Bouhmara" à coté du Centre de Développement Forestier prés de l'usine "Sweery" à Ouled Teima.. Tout un essaim entier d'oiseaux migrateurs Cigognes est mort, un vrai massacre. Les tortues ont

disparu, le seul lapin sauvage existant là bas n'a plus de refuge car on a tout rasé. Peut être qu'il est bien mort maintenant!

Comme écologiste, Reyda Ait Bougoulla fut depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui bouleversé par le comportement terrifiant des autochtones avides de gagner plus de terrains.

Actuellement Reyda Ait Bougoulla est aussi philosophe..

Un de ses principes

"Il vaut mieux sagesse que richesse" ainsi que "L'argent ne fait pas le bonheur"



Propos

"Je suis Arabe d'origine."

"J'ai des traits à 90% Chinois et 10% Coréens donc l'Asie est une inspiration."

"Je parle Arabe, Français et Anglais.."

"Je traduis à 105 langues de part le monde."

"Je suis visionnaire, je rêve de faire un voyage dimensionnel pour défier mon destin."

"Internet est mon lieu de travail favoris."

"J'ai un baccalauréat littéraire"

"Je suis philosophe"



Mes compétences :

Informatique

Relations sociales

Organisations humanitaires

Sûreté nucléaire

Traduction

Art

Photographie

E-business

Affaires internationales

Secrétariat

Astronomie

Internet

Philosophie