Reyes MELISSA

Actuellement en recherche active d'un poste de styliste /infographiste/ modèliste.

Expérience de plus de 7 ans sur le secteur homme et femme, et 2 ans sur le secteur enfant layette.



Créative, rigoureuse et réellement passionnée par mon métier,

j'aime le travail en équipe tout en sachant rester autonome.



Analyse et traduction des tendances tout en restant cohérente avec le positionnement de l' entreprise.

Force de propositions, bon esprit de synthèse et capacité d'adaptation.



Enfin j'ai acquis une bonne connaissance des différentes contraintes tant du côté technique du produit qu'au point de vue commercial du marché.



Autonome et investie dans le travail demandé, je suis prête à découvrir de nouveaux horizons pour élargir mon champ professionnel.

J’aime être au contact des gens. Sociable et enjouée de nature, je m’adapte vite à diverses situations.



Mes compétences :

Contrôle qualité

Modélisme

Infographie

Création