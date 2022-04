Reynald BAES

Je travaille au sein du pôle animal du groupe AVRIL dans le service Ruminants & dans l'expertise DATA que je viens de créer. Les évolutions rapides du monde de l'élevage ainsi que le nouveau atelier hautes technologies de Sourches pour les vaches laitières ouvrent de nouvelles perspectives de développement et d'innovations pour le pôle animal d'AVRIL.



Tout ceci m’amène de nombreux nouveaux projets, beaucoup de travail, et surtout un épanouissement intellectuel.





Mes compétences :

Informatique

Nutrition animale

Commerce B to B

Marketing opérationnel

Responsable

Ingénieur

Commerce

Gestion de projet