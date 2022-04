Reynald BLONDEAU

Depuis mars 2011, dans le Service Ingénierie de Maintenance dans la fonction "Spécialiste méthode, fiabilisation" de l'usine Solvay Tavaux me permettant de développer mes compétence maintenance après une longue expérience exploitant dans l'industrie thermique et chimique.

Missions ;

-Développement et utilisation d'outils pour effectuer la pesée de criticité de l'ensemble des fonctions des process pour détermination et mise en place politique de maintenance.

-Etudes de fiabilisation à la demande sur tous type d'ensembles.

-Formation des méthodistes de secteur de maintenance.

Compétences :

- Longues expérience de conduite et de gestions d'exploitations , supervisions de travaux de maintenance, formé , entre autre, à des techniques d'animation comme le "RCM Blitz" et les études de criticité

-utilisation des principaux outils informatique aisée.



Pour information,



Service PVC émulsion ( production 240 tonnes / jours, 11 autoclaves de 25 m3, 6 sécheurs)



- 3 ans comme exploitant responsable technique process secteur production



Service Générateurs Usine Solvay de Tavaux ( alimentation en vapeur et utilités d'une usine chimique, 350 tonnes /h de vapeur super pression, jusqu'à 180 MW de production électrique avec des chaudières polycombustibles et des turbines à vapeur ou à gaz)



- 12 ans comme chef de poste (management de 6 à 10 collaborateurs)

- 7 ans remplacant chef de fabrication ( 45 collaborateurs) et responsable process qualité, environnement projets ( installations générales et systèmes numériques controle commande)





Mes compétences :

Energie

Fiabilisation

Innovation

Recherche