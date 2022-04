Reynald BUZITH

Site internet: http://www.acces-securite.fr





Jeune et dynamique, j'aime relever les challenges et n'ai pas peur de me remettre en question sur le plan professionnel.

Mon parcours assez peu conventionnel, m'a permis d'acquérir certaines compétences que ce soit dans le milieu de la grosse mécanique, l'immobilier, le conseil en placement financier, le monde de la fonction publique au travers de la SNCF, l'investigation et aujourd'hui la Sécurité des biens et des personnes.

Riche de ces expériences, j'ai créé et developpe mon entreprise.

Nous sommes spécialisés dans la Sécurité et le Gardiennage,la télésurveillance,l'alarme et les interventions sur alarme.

Ayant obtenu le Diplôme de Chef Sécurité Incendie en 2004, nous pouvons vous fournir un audit en sécurité incendie au sein de votre entreprise.

Mes compétences :

Gestion d'entreprise

Sécurité

Protection des biens et des personnes

Audit sécurité