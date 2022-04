Reynald ISAAC

Jeune senior expérimenté, j'ai fait ma carrière dans l'Automobile, avec les plus grands, en France et à l'internationale.

J'ai acquis et développé des compétences en Validations (qualification, animation d’équipe, dialogue produit / process) et en Assurance Qualité Processus Fournisseurs (Injection, emboutissage, assemblage simple et complexe - management de projet, audit, caractérisation des performances).



En 2015, j'ai cultivé le projet d'identifier les risques Sécurité liés au maintien à domicile de nos ainés, de nos ados, lors de nos absences. Identifier des solutions techniques fiables, adaptables et modulables pour les maîtriser.



En 2016, j'ai ’engagé ma reconversion et suis entré en formation en licence pro COTIE. Aujourd’hui diplômé, je dispose d’outils d’audit sécurité/confort et de catalogues de solutions et d’équipements validés.



En 2017, le compte de résultat prévisionnel de mon projet ne m’autorise pas à me lancer dans la commercialisation des services et produits mis au point. Je souhaite cependant poursuivre dans la voie de l’aide aux aidants et collaborer avec un professionnel du domaine pour partager et exploiter l’expertise acquise dans la maîtrise des risques et l’amélioration du confort de l’habitat.



Je suis néanmoins disponible sans délais et ouvert à l'étude de toutes propositions qui me permettraient de partager et d’exploiter mes compétences et connaissances, passées et à venir.



Mes compétences :

Budgets

Visual Basic for Applications

Microsoft Project

Microsoft Office

CATIA

Audit

Management opérationnel

Lean management

Mesure 3D