Reynald LEBON

Esprit d'initiative, facilité d'adaptation, d'expression face à un public et d'intégration à une équipe, je suis polyvalent et doté d'un bon sens du relationnel, capable de concevoir, mettre en oeuvre, réaliser des projets individuels ou collectifs.

Mes différentes expériences m'ayant permis d'appréhender de nombreuses réalités j'étudie avec intérêt toute proposition de poste ou de mission.

Plutôt ouvert, j'apprécie le travail de la vigne, j'aime la sculpture sur bois et voyager.



Mes compétences :

Animation

Sculpture

Viticulture