Actuellement disponible, je suis un homme de terrain ,fort d' une expérience de plus de quinze années en industrie au cours desquelles j'ai évolué vers de plus en plus de polyvalence et de technicité.

Je connais bien les secteurs de la production et la construction.Ma polyvalence ,m'a permis d’acquérir une certaine expérience dans le management et la formation.



Mes compétences :

conducteur de ligne automatisé polyvalent