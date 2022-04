Bonjour , reynald Marti fondateur de la societe M.S.I qui a pour but de promouvoir les metiers de la securite? securite des personnes et des biens, en proposant au chef d'etablissement des formations simple et ludique sur la securite incendie et les gestes qui sauvnet aux personnels ou eleves. aider aussi le chef d'etablisement a mettre aux normes securite incendie son etablisement.



Mes compétences :

Audit

Formation

FORMATION SECOURISME

Secourisme

Sécurité

Sécurité incendie