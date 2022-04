Après quelques années passées à la direction d’un groupe éditorial, j'ai repris une activité de consultant en adéquation avec mon cursus universitaire et mon parcours professionnel antérieur.

J'ai réalisé pour le compte d'une importante communauté de communes une mission d'audit et le plan de reprise des financements FSE.



Ma formation initiale et mes domaines d’interventions en gestion financière, mes compétences en audit, en management d’équipe et en transmission du « savoir », ainsi que la diversité des postes que j’ai occupé, m’incitent à penser que mon profil pourrait correspondre à vos attentes.



Je suis disponible immédiatement pour des missions de courtes ou longues durées.



Reynald Mongne



rmongne@noos.fr



Mes compétences :

Culture

Finance

Management

Restructuration