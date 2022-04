Reynald PERRIN

Architecte depuis 12 ans



Architecte Paysagiste au sein de l'Agence d'Architecture Olivier PARENT à VALENCIENNES



travaille au Sein de l'Agence Olivier Parent depuis 7 ans au poste de Charge d'affaires et chef de projets.



A travaillé au sein de l'agence Coldefy & associes au poste de chef d'agence et de chef de projets durant 5 ans.





Concours lauréat.

Restructuration et extension de la Bibliothèque universitaire de lille 1 en Learning center innovation ( 19 m € ht)

Restructuration et nouveau visage du collège de wallers. ( 6 M € HT)

Restructuration du conservatoire de musique de maubeuge et rehabilitation d annexe en conservatoire de danse

Groupe scolaire de Jeumont ( 4.5 M € HT)

Médiathèque de Beuvrages ( 3.5 M € HT)

Ensemble immobilier regroupant logements, bureaux et Hotel à Valenciennes ( 20 M € HT)

Lycée Watteau Valenciennes 2007 ( 20 M € HT)

Centre Hospitalier Psychiatrique Petite Enfance Cambrai 2007 ( 5 M € HT)

Maitrise de l'energie et Façades des Colleges de Trelon et Louvroil 2009 ( 8 M € HT)

Immeubles de 42 logements THPE Saint Amand les Eaux 2008 ( 4 M € HT)

Immeubles 40 Logement H&E Valenciennes 2008 (4 M € HT)

Lycée placide courtoy de Hautmont 2002 ( 13 M € HT)

Collège Jean Jacques Rousseau de Thiant 2004 ( 13 M € HT)

Hong Kong Design Institut de Hong Kong 2005 (40 M € HT)

UTPAS de Seclin 2005 (3 M € HT)

Ecole Maternelle et Primaire de Denain 2005 ( 6 M € HT)

Médiathèque de Condé sur Escaut ( 3.5 M € HT)

Clinique Monaco et son extension à valenciennes ( 13 m € HT)

Immeuble 50 logements BBC à Anzin ( 4 M € HT)





autres concours

Le Louvre 2 à Lens avec la collaboration de Steven Holl 2006 ( 60 M € HT)

69 logements BBC a templemars pour LMH ( 6 M € HT)

Centre de réadaptation pour sportif de haut niveaux a valenciennes ( 12 M€ HT )

Collège de anzin ( 14 M€ HT)

cFA de caudry ( 14 M €)

CFA de BRUAY sur Escaut ( 16 M €)

Collège de n'ouvrions en thierache ( 8 M€)

EHPAD de fourmie (8 M€)

FAS de sainte Catherine les Arras restructuration (5 M€)



Mes compétences :

Chef de projet

Urbanisme

Rénovation

Architecte

Design

Paysagiste